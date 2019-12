"Vroeger had de keeper van Anderlecht niets te doen, nu is beste speler telkens Van Crombrugge"

Vrijdagavond ontvangt Antwerp Anderlecht, in de laatste wedstrijd van de 21ste speeldag en meteen ook de laatste wedstrijd in de Jupiler Pro League van dit jaar.

Een week na de overwinning tegen Genk wil Anderlecht de goede lijn doortrekken tegen Antwerp. "Bij Anderlecht is het stilaan elke week de wedstrijd van de laatste kans. Maar de Great Old komen kloppen op de Bosuil, dat zal niet eenvoudig zijn", aldus Alex Czerniatynski.

De druk zal dus toch vooral te voelen zijn bij de Brusselaars. "Zelfs bij oefenwedstrijden heerst er druk bij Anderlecht. Het is nu eenmaal een club die alles moet winnen. Ondanks de open brief van de clubleiding willen de fans ook nu al resultaten zien, en dat is normaal. Maar de ploeg mist persoonlijkheden, ondanks de aanwezigheid van een topper als Kompany. Vroeger stond de Anderlecht-doelman vaak werkloos toe te kijken, nu is Hendrik Van Crombrugge quasi wekelijks de beste speler van paars-wit", vertelt de ex-aanvaller van Anderlecht.

Al zal ook Antwerp er alles aan doen om de drie punten thuis te houden om Club Brugge niet nog verder te zien uitlopen. "Ik tipte Antwerp al voor het seizoen als titelkandidaat. Na de twijfels rond Bölöni heeft de ploeg zeer sterk gereageerd. Sindsdien behaalden ze 17 op 21. Als de voorsprong van Club Brugge niet groter wordt in de reguliere competitie, mag Antwerp volgens mij nog in de titel geloven", besluit Czernia.