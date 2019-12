Paul Van Himst: "Real Madrid was geen stap hogerop"

Vandaag is het exact zestig jaar geleden dat ene Paul Van Himst op zestienjarige leeftijd zijn debuut maakte voor de hoofdmacht van Anderlecht. Hij groeide bij paars-wit uit tot een clubicoon, ondanks interesse van Real Madrid.

In La Capitale vertelt Paul Van Himst dat hij een transfer naar Real Madrid afwees. "Real Madrid was minder dominant dan nu en wij wonnen ook veel prijzen met Anderlecht. Het was dan ook niet zo'n grote stap vooruit voor mij in die tijd."

"Bovendien was ik te gehecht aan mijn familie én waren de bedragen niet zo exuberant als vandaag."

Spijt heeft hij niet van zijn beslissing, al had hij zo'n aanbod vandaag de dag wellicht niet kunnen weigeren. "Vroeger was er gewoon veel minder geld te verdienen in het voetbal. Mede daardoor ben ik uitgegroeid tot de clubman die ik ben geworden bij Anderlecht", beseft een eerlijke Van Himst.