Deze spelers zijn na de winterstop weer inzetbaar na maanden blessureleed

Tijdens de winterstop hebben sommige clubs al enkele nieuwe spelers aangetrokken, maar er was nog een andere vorm van 'nieuw spelersmateriaal' voor bepaalde ploegen. Club Brugge, bijvoorbeeld, zag de langdurig geblesseerde Matej Mitrovic terugkeren op training.

Dat 2019 niet het jaar van Matej Mitrovic was is een understatement. De Kroaat speelde in het volledige kalenderjaar slechts 9 matchen. Dan begon 2020 beter voor de centrale verdediger van Club Brugge, want in de oefenmatch tegen PSV startte hij meteen in de basis. Philippe Clement kan straks in de competitie dus weer op een fitte Mitrovic rekenen.

Maar er zijn nog ploegen die een speler zagen terugkeren na maanden blessureleed. Zo trainde Andy Najar nog eens met de groep mee bij Anderlecht. De Hondurees stond geblesseerd aan de kant sinds play-off 1 in 2019. Dit seizoen was het opnieuw revalideren geblazen.

Ook STVV kan weer rekenen op een ervaren pion. Kenny Steppe speelde de eerste match van dit seizoen, maar zijn lies speelde hem parten, waardoor hij tot aan de winterstop aan de kant bleef. Waasland-Beveren ziet met Nordin Jackers en Tuur Dierckx twee belangrijke pionnen terugkeren, al was hun afwezigheid niet van erg lange duur.