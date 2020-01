Philippe Clement geeft selectie vrij voor het duel met Anderlecht: Tau, Dennis en Diatta gaan mee

Zondagnamiddag staat met RSC Anderlecht-Club Brugge de topper van de speeldag op het programma. Philippe Clement bevestigde intussen welke 22 spelers hij meeneemt naar het Lotto Park.

In de selectie van Philippe Clement is er zoals eerder al aangekondigd geen plek meer voor Jelle Vossen. De centrale verdediger Matej Mitrovic keert wel terug, verder gaan ook Percy Tau, Emmanuel Dennis en Krépin Diatta mee. Alle drie hadden ze last van enkele kleinere blessures, maar blijkbaar zijn de flankaanvallers fit genoeg om te spelen.