UPDATE: 'Lamkel Zé dan toch in selectie van Bölöni voor clash tegen Zulte Waregem'

Laszlo Bölöni kreeg van zijn bestuur de volle verantwoordelijkheid om de zaak Didier Lamkel Zé af te handelen zoals hij het wil. Even leek de Kameroener even te moeten brommen tegen Zulte Waregem, maar zijn coach toont nu toch genade.

Lang geleden dat één speler zo de Belgische voetbalwereld in zijn ban kon houden. Na zijn gemiste penalty - die hij opeiste - willen ze hem bij Antwerp nog altijd niet afschrijven. "Wat donderdagavond gebeurd is, is jammer, maar is op zich niet hét probleem. Wat ons stoort, is de optelsom van alles", aldus sportief directeur Sven Jaecques in HLN.

"Dat hij wegloopt na zijn vervanging is natuurlijk jammer, maar voetbal is emotie en Didier is niet de eerste en enige speler die dat doet. Uiteraard zullen we Didier afschermen om hem opnieuw tegen zichzelf te beschermen. Want daar komt het telkens op neer. Dit soort zaken voelt hij zelf niet aan, waardoor hij dus vaak ook niet de juiste beslissing kan nemen."

Bölöni mocht het afhandelen. "Het zou niet gezond zijn als directie bezig te zijn met opstelling, penalty's, wissels en dergelijke. Ik denk dat we mogen stellen dat onze coach en zijn staf al meermaals bewezen hebben over voldoende metier en ervaring te beschikken om een team te managen."

UPDATE: Volgens Het Laatste Nieuws neemt Bölöni zijn enfant terrible, na zijn penaltyfrats in de beker, nu toch op in de wedstrijdselectie van 'The Great Old' tegen Zulte Waregem.

Lamkel Zé wordt na penaltydebacle niet gepasseerd en zit in selectie voor match tegen Zulte Waregem https://t.co/umjJgf7siz pic.twitter.com/ph7G6A7q3S

