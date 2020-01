Dit is ons Team van de Week!

Zoals elke speeldag gingen we ook dit weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje.

Doel

In doel posteren we deze week Hendrik Van Crombrugge. Zonder hem had RSC Anderlecht vermoedelijk zeker verloren op bezoek bij Cercle Brugge. Hij hield paars-wit tegen de Vereniging meermaals op de been en zorgde zo voor de drie punten.

Verdediging

Achterin kiezen we deze week voor vier man. Mohammadi bekroonde een sterke wedstrijd voor de Buffalo's met een belangrijk doelpunt, Hoedt stond pal voor Antwerp, Derijck was meteen belangrijk voor KV Kortrijk als ervaren leider en Buta scoorde én deed een strafschop veroorzaken: redenen genoeg om hen in ons team op te nemen.

Middenveld

Op het middenveld hadden we met Vadis Odjidja, Jens Cools, Hervé Kagé en Sven Kums ook andere keuzes kunnen maken, maar ons bevielen vooral Hoggas en Peeters bij Cercle Brugge. Zij dartelden enkele spelers van Anderlecht helemaal zoek en hadden meer verdiend dan de hold-up die ze tegenkregen. Charles De Ketelaere was het lichtpunt van Club Brugge op Kortrijk.

Aanval

Voorin kiezen we voor Dieumerci Mbokani, die namens Antwerp opnieuw niet van de bal te zetten was. Jonathan David speelde dan weer wat hoger bij AA Gent en deed het ook gewoon prima - inclusief een doelpunt. Colidio deed met drie knappe assists van zich spreken voor STVV.

Dat levert dan onderstaand elftal op: