UPDATE: Gaich blijft dan toch in Colombia

Nu de wintermercato zijn deadline stilaan nadert, steekt Club Brugge een tandje bij. De (record)transfer van Adolfo Gaich lijkt dan toch in orde te komen. De spits reist naar zijn thuisland, waar hij donderdag medische testen zal afleggen.

UPDATE 20.41: de Argentijnse voetbalbond meldde zopas via Twitter dat de Argentijn Adolfo Gaich dan toch NIET naar Buenos Aires zal vliegen voor medische testen, ondanks de toestemming van de voetbalbond.

#Sub23 El delantero Adolfo Gaich, quién tenía la autorización de @Argentina para viajar a Buenos Aires, finalmente no irá en el día de la fecha y permanecerá en Colombia junto al resto del plantel. — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 29 januari 2020

De Argentijnse voetbalbond meldt via Twitter namelijk dat het twintigjarige Argentijnse talent onderweg is naar Buenos Aires, waar hij donderdag medische testen zal ondergaan. Gaich is op dit moment met de Argentijnse belofteploeg actief op een tornooi in Colombia, maar kreeg toestemming van de Argentijnse bond om naar Argentinië te reizen.

Voorlopig ontkent Club Brugge dat er een deal zou zijn, aangezien de eisen van de Argentijn steeds zwaarder worden.

Club Brugge zou met deze toptransfer alle registers open trekken. Offensieve versterking is dan ook welkom voor de ploeg van Philippe Clement, die geen echte killer in zijn (brede) kern heeft. Al heeft Gaich wel een duur prijskaartje: De opstapclausule in zijn contract bij San Lorenzo bedraagt 13.5 miljoen euro.