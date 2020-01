Charleroi geeft sterkhouder nieuw contract tot 2024

Charleroi is aan een uitstekend seizoen bezig en hield woensdag nog Club Brugge op een gelijkspel. De Zebra's maken ook werk van de toekomst en hebben nu een belangrijke contractverlenging doorgevoerd.

Ali Gholizadeh heeft namelijk een nieuw contract voor vijf seizoenen getekend. Het contract van de rechtsbuiten liep in juni af, al hadden de Carolo’s wel een optie om dat met twee seizoenen te verlengen.

Nu hebben beide partijen dus een akkoord gevonden tot 2024. Gholizadeh is 23 en was dit seizoen al goed voor vier doelpunten en vijf assists in achttien wedstrijden. Charleroi nam hem in de zomer van 2018 voor 300.000 euro over van Saipa FC in Iran.