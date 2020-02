Antwerp staat moederziel alleen in strijd rond televisiecontract: G5 deed laatste aanbod, kleintjes willen Great Old niet volgen

Morgen moet de beslissing vallen omtrent het televisiecontract. Het bod van Eleven Sports vervalt dan namelijk als er geen consensus is bereikt. Enkel Antwerp FC doet nog moeilijk. En het stamnummer één staat moederziel alleen.

Een weekje geleden weigerde ook KAA Gent om de overeenkomst te ondertekenen, maar de Buffalo’s hebben na enkele gesprekken hun fiat gegeven. Dat kan je via DEZE LINK nog eens integraal nalezen.

Enkel Antwerp FC doet nog moeilijk. De Great Old is het niet eens met de verdeelsleutel en wil meer geld. Maar het stamnummer één staat alleen. Ook de andere clubs van de K11 weigeren mee te stappen in het Antwerpse protest.

De reden is simpel: pakweg Waasland-Beveren, KAS Eupen en KV Mechelen willen niet dat Antwerp een extra deel krijgt… dat van hun eigen stukje van de taart komt. Ook de G5 spelen het hard en zijn niet van plan om in te binden.

Handtekening in ruil voor postje

Het Laatste Nieuws weet dat de G5 Antwerp een laatste aanbod heeft gedaan. In ruil voor een akkoord krijgt Luciano D’Onofrio een zitje in de Raad van Bestuur van de Pro League. En daar zal wellicht de kous mee af zijn.