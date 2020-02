Geert De Vlieger haalt snedig uit naar scheidsrechters en VAR na discutabel doelpunt Club Brugge

Voor Geert De Vlieger was het duidelijk. Het doelpunt van Balanta in de Club Brugge-Charleroi had moeten afgekeurd worden. Moest de VAR ingrijpen? Daar heeft hij zo zijn mening over.

Club Brugge opende na een minuut al de score in de wedstrijd tegen Charleroi. Eder Balanta zorgde met een afgeweken schot voor de 1-0, maar er was veel te doen over de opbouw naar het doelpunt. Dennis duwde Dessoleil, maar werd niet afgefloten. Zo ontstond er dus een grote discussie of de VAR het doelpunt al dan niet had moeten afkeuren. Geert De Vlieger vindt namelijk dat de beslissing niet enkel bij de VAR ligt, maar ook bij de refs. "VAR hier, VAR daar... een goede beslissing van de scheidsrechter zelf zou ook al veel helpen, natuurlijk.", schreef hij op Twitter. VAR hier, VAR daar...goeie beslissing van de scheidsrechter zelf zou ook al veel helpen natuurlijk #CLUCHA #SportsLateNight @opVIER — Geert De Vlieger (@devliegergeert) February 23, 2020