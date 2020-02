KRC Genk is ook na zege in Kortrijk nog niet klaar: "Weten dat we nog enkele matchen moeten winnen" en "Druk is er altijd"

KRC Genk deed op bezoek bij KV Kortrijk een gouden zaak in de strijd om play-off 1. Toch beseffen ze bij de Limburgers dat het nog strijden wordt tot op het einde.

"Er volgen nog een paar lastige opdrachten waarin we zoveel mogelijk driepunters willen pakken", beseft Dries Wouters na de zege op Kortrijk.

Moeilijk programma

Club Brugge (thuis), Oostende (uit) en KV Mechelen (thuis): het programma voor de Limburgers is zeker niet van de poes, maar met oog op play-off 1 kunnen ze op speeldag 30 in de Luminus Arena zeker nog hun laatste troefkaart uitspelen.

"Het was een heel belangrijke overwinning voor ons", pikte ook Joakim Maehle in. "We zijn voetballers, dus we spelen voor die top-6. We kunnen met de druk wel om, we weten dat die druk er is."