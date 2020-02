Anderlecht moet miljoenenaankoop nog enkele weken langer missen

Anderlecht moet in de laatste drie wedstrijden sowieso negen op negen pakken om nog kans te maken op Play-Off 1, maar dan nog is paars-wit afhankelijk van de resultaten van Genk en KV Mechelen. Dat onberispelijk rapport zullen ze moeten afleggen zonder Kemar Roofe.

De spits, waar Anderlecht vorige zomer zeven miljoen euro op tafel voor legde, is namelijk nog enkele weken langer out volgens Het Nieuwsblad. De Engelsman kende een terugval met zijn kuitblessure. Zo krijgt paars-wit er met Roofe stilaan een zorgenkindje bij in de ziekenboeg.

Frank Vercauteren kan dan wel weer rekenen op Yari Verschaeren, die afgelopen week matchritme opdeed bij de beloften en volledig fit is. Ook die andere Kemar, Kemar Lawrence, komt in aanmerking om te spelen tegen Waasland-Beveren.