Ondertussen in de ePro League: geen top-6 voor Gent en Antwerp, STVV op kop

Net zoals in de Jupiler Pro League is men in de ePro League, de competitie tussen de 16 eersteklassers op een spelconsole, ook aan de voorlaatste speeldag toe. Daar zijn de kaarten lichtjes anders geschud dan in het 'gewone klassement'.

Club Brugge trekt als leider play-off 1 in, Oostende en Waasland-Beveren bikkelen om degradatie te vermijden en in de strijd om het zesde ticket voor play-off 1 is het nog spannend tussen Genk, Mechelen en Anderlecht.

Als we de ploegen niet op de groene mat maar op een spelcomputer aan het werk hadden gezet had de stand er helemaal anders uitgezien. Zo namelijk:

In de ePro League speelt elke club eenmalig tegen een andere club. De clubs laten zich telkens door dezelfde speler vertegenwoordigen. Nu zijn we 13 speeldagen ver in dat wil zeggen dat we aan de absolute ontknoping van de reguliere competitie toe zijn. Inderdaad 'reguliere competitie', want ook in de e-Sport spelen de eerste zes play-off 1.

Voor Club Brugge en Charleroi, die in de 'echte' Jupiler Pro League wel al zeker zijn van de play-off 1, is er dus nog flink wat werk aan de winkel . STVV is de verrassende leider op het scherm.