Wat met de bekerfinale? "Na komend weekend wordt een beslissing genomen"

Het coronavirus zorgt voor heel wat problemen over heel de wereld. In alle Europese topcompetities nemen ze maatregelen en worden bepaalde matchen achter gesloten deuren gespeeld. In België loopt het zo'n vaart nog niet.

De wedstrijden van komend weekend zullen normaal gezien gewoon gespeeld worden, maar maandag zou er wel een beslissing vallen over de bekerfinale. "Nu houden we ons bezig met de wedstrijden van dit weekend. Na de laatste speeldag wordt er gesproken over de bekerfinale", aldus Peter Bossaert, CEO van de KBVB, bij Het Laatste Nieuws. Volgens Bossaert bestaat de kans nog altijd dat de wedstrijden van dit weekend afgelast worden. "Voorlopig moeten we de competitie niet stopzette, maar morgen kan het al een heel andere beslissing zijn. We moeten ons aanpassen aan de realiteit."