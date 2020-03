Lamkel Zé, burgerzin, solidariteit, aflopende contracten en opties: Antwerp spreekt over heikele punten in Corona-tijden

De Corona-crisis die ons land en de hele voetbalwereld momenteel treft zal ook economische gevolgen hebben. Dat beseffen ook de profclubs.

General secretary & sports van Antwerp Sven Jaecques beseft dat er moeilijke tijden te wachten staan, want er moet beslist worden over contracten die in juni aflopen, over het al dan niet lichten van opties (eind maart) en over mogelijke transfers.

"We hebben nog een kleine twee weken om ons over de meeste ­opties te beraden. Feit is dat we voor 31 maart geen bijkomende informatie meer zullen krijgen over de spelers in kwestie. Op een bepaald moment zullen we de knoop dus moeten doorhakken", klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Solidariteit

En wat als de aflopende contracten het einde van de competitie alsnog in de war zouden sturen? "Dan verwacht ik dat er hier­omtrent een advies van de UEFA of de FIFA zal komen. Je kan wel roepen dat dit niet kan of niet ­eerlijk is, maar tot op vandaag telt alleen het onder controle krijgen van de gezondheidssituatie. Wat men ook beslist, de oplossing zal altijd gebaseerd moeten zijn op solidariteit. Nadenken over een herstart is momenteel een utopie."

Ook over Didier Lamkel Zé - die afgelopen weekend opdook in RIjsel, terwijl naar het buitenland reizen verboden was door de club - liet de sterke man zich uit: "Voor sommigen is het een grotere uitdaging dan voor anderen, maar we proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren."