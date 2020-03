Marc Degryse spreekt over rest competitie: "Zie het somber in"

De Pro League zit woensdag bij elkaar om te kijken wat het kan doen om de competitie een zo mooi mogelijk slot te bezorgen. Marc Degryse blijft echter bezorgd.

"Wat betreft de competitie zie ik het somber in", klinkt het in Het Laatste Nieuws. "Als de piek van het virus pas in mei wordt bereikt, kunnen we dan twee weken later opnieuw voetballen?"

Veiligheid?

"Ik hoop dat het niet blijft bij het enkel inhalen van die ene wedstrijd. Dat zou ik echt jammer vinden", aldus de gewezen profvoetballer.

"Maar er zijn vele vragen: wat met de veiligheid, wat met de politiediensten? Krijgen de steden de wedstrijden georganiseerd?"