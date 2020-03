Ceulemans maakte Roger De Vlaeminck kwaad: "Ik heb daar nooit last van gehad"

Jan Ceulemans is een levende Belgische voetballegende. De ex-speler van Club Brugge maakte zich onsterfelijk bij de Rode Duivels. Lang was hij ook de recordinterntional, maar intussen is hij voorbijgestreefd door vijf spelers.

Ceulemans verzamelde 96 caps in een tijd waarin dat nog niet heel evident was. Momenteel hebben Jan Vertonghen, Axel Witsel, Eden Hazard en Toby Alderweireld er meer. "Ik heb daar geen last van gehad om dat record af te geven", zegt hij in S/V Magazine. "Roger De Vlaeminck was daarvoor kwaad op mij."

"Hij snapte niet dat dat record afgeven me niets deed. Ik antwoordde: ‘Roger, records zijn er om gebroken te worden.’ Zeker omdat de ploeg zich vandaag bijna vanzelfsprekend plaatst voor toernooien waardoor spelers aan meer matchen geraken. Er is maar één record dat ik nog lang zal houden: de tijd dat ik alleen recordhouder ben geweest. Ik voorzie dat heel deze generatie over mij gaat wippen, maar elke nieuwe recordhouder zal snel ingehaald worden door de volgende, terwijl ik dat record 20 jaar had."

Voor één van die mannen heeft hij wel een zwak. "Voor Lukaku, nog ene van de Lierse. Als je in de topcompetities waarin hij uitkomt elk jaar 20 goals maakt, dat is wel iets. Kevin De Bruyne bewonder ik ook, wat een loopvermogen. En een Eden Hazard, zo eentje hadden wij niet."