Toch wel opvallende zin bij afscheid Zetterberg: "Kompany zei dat het niet zijn beslissing was"

Pär Zetterberg reageerde zaterdag al meteen op zijn ontslag bij Anderlecht. Hij zag het niet aankomen. Maar toch zat er nog één opvallende zin in dat interview.

Zetterberg had al contact met Vincent Kompany: "Wat er gezegd is, blijft tussen ons. Maar hij heeft me gezegd dat het niet zijn beslissing was", zei hij bij VTM. Toch wel opvallend, want Kompany gaat over het sportieve gedeelte van de club en daar maakte Zetterberg deel van uit.

Als Kompany in die beslissing niet geraadpleegd werd of zijn advies in de wind geslagen werd, wil dat zeggen dat Karel Van Eetvelt zich serieus laat gelden als nieuwe CEO. Kompany kreeg sinds zijn komst de sleutels van de club in handen en was zowat bij elke beslissing die de club maakte betrokken.