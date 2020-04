Antwerp opent nog maar eens de aanval op Club Brugge: "Hebben zij die beloftes gedaan? Wij waren er niet bij"

Antwerp FC heeft zich de voorbije dagen niet meteen populair gemaakt. Het stamnummer één houdt een ware kruistocht voor het voortzetten van de competitie. Ook de twee petten van Mehdi Bayat werden al bekritiseerd. Nu krijgt Club Brugge nog een extra lading.

De Great Old was al kritisch voor Club Brugge. “Ze hebben hun miljoenen binnen. Natuurlijk willen ze ermee stoppen”, klonk het enkele dagen geleden nog bij Paul Gheysens.

“Er is aan clubs beloofd dat er een competitie van twintig ploegen komt”, steunt Sven Jaecques het betoog van zijn voorzitter in Het Laatste Nieuws. “Er is aan twee clubs beloofd dat ze mogen promoveren. En er is aan een club beloofd dat die niet zal degraderen.”

“Die beloftes kan je simpelwel niét nakomen”, besluit de manager van Antwerp FC. “Nochtans zijn de ploegen in kwestie er wel van overtuigd. Heeft Club Brugge die beloftes gedaan? Het is niet aan ons om dat te zeggen. We waren er niet bij.”