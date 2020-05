Antwerp furieus om 'opportunistische houding' van de topclubs: "Ze handelen voor de gezondheid van de mensen? Ik geloof dat niet!"

Het moge duidelijk zijn. Antwerp staat lijnrecht tegenover Club Brugge, Charleroi en AA Gent in het dossier van de stopzetting van de competitie. Luciano D'Onofrio neemt geen blad voor de mond in zijn betoog.

Het gekibbel tussen Bayat, Antwerp en clubbestuurders gaat onverminderd voort. Luciano D'Onofrio, sportief directeur van Antwerp, pikt het verwijt van Bayat niet. Hij noemde clubs die nog willen voetballen egoïstisch en dom.

"Waarom zijn de Belgische voetbalbond en de Pro League de enigen in Europa die zelf hebben beslist om de ­competitie stop te zetten, vóór de politieke adviezen en zonder de Europese voetbalbond UEFA te consulteren? Al op 2 april", vroeg D'Onofrio zich af in Het Nieuwsblad.

"Ze zeggen dat dit voor de ­gezondheid van de mensen is. Ik geloof dat niet. Onze overheid neemt stap voor stap maat­regelen en wacht af hoe het verder loopt, net zoals de Europese voetbalbonden. Alleen in ­België willen we dat niet doen", zei hij, alvorens naar de dubbele pet van Bayat en naar andere clubs te wijzen.

"De K11 ondertekende een brief voor de stopzetting van de competities. Maar wij en Charleroi tekenden niet. Zij lieten anderen de kastanjes uit het vuur halen. Er werden hen toen beloftes gedaan. De competitie stopzetten en hun wens, een ­competitie met 18 of 20 clubs, zou vervuld worden. Maar nu hoor je clubs als Genk, Gent en Charleroi plots zeggen dat een competitie met zestien en play-offs moeten blijven. Tja, hoe gaan ze dat doen", besloot D'Onofrio.