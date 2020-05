Vranjes heeft akkoord met AEK Athene, maar wil eerst nog compensatie van Anderlecht

Toch wel een opmerkelijk bericht in de Griekse pers vandaag: Ognjen Vranjes wil in onderling overleg met Anderlecht zijn contract verbreken, maar wel met compensatie.

Vranjes werd dit seizoen uitgeleend aan zijn ex-club AEK Athene en wil daar ook graag blijven. Hij heeft zelfs al een persoonlijk akkoord met de Griekse topclub, maar wacht nu nog af of Anderlecht hem wil laten gaan. De Bosnische centrale verdediger ligt normaal nog twee seizoenen onder contract, maar Anderlecht wil van hem af.

Probleem is dat AEK ook geen transfersom wil betalen en dus moet zijn contract verbroken worden. Het opmerkelijke is dus dat de Griekse pers schrijft dat hij daar nog compensatie voor wil omdat hij aanzienlijk minder dan zijn huidige 900.000 euro per jaar gaat verdienen.