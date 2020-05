Laszlo Bölöni neemt vol trots, maar met droefheid afscheid van Antwerp: "Ik wil niet overkomen als iemand die natrapt"

Na drie mooie seizoenen is het verhaal van de flamboyante Roemeen bij Antwerp uitgezongen. In Gazet van Antwerpen blikt Bölöni (67) terug op zijn geslaagde passage bij de Great Old.

"Een scheiding doet altijd veel pijn", steekt de Roemeen van wal, "zeker voor iemand die extreem gevoelig is, zoals ik."

Dat de breuk er ging komen, begon Bölöni enkele maanden geleden al te dagen. "Ik ben niet naïef. Aan de hand van kleine signalen ving ik op dat Antwerp voor volgend seizoen andere intenties had. Zo stuurde de club in januari er al iemand op uit om een nieuwe stageplaats te gaan verkennen, zonder mij in te lichten."

Maar van rancune is geen sprake bij Bölöni. De drie seizoenen bij Antwerp moeten gekoesterd worden. "De weg die Antwerp heeft afgelegd is ongelofelijk, maar briljant noem ik ze niet. Daarvoor schoten we net tekort in de laatste meters. Maar voor alle duidelijkheid: ik wil niet overkomen als iemand die natrapt. Ik ben trots op wat ik heb neergezet, maar ook droevig omdat ik moet gaan", besluit Bölöni, die ook nog de Antwerp-aanhang complimenteerde.