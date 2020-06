Nog geen Butez op eerste training Antwerp, Leko kijkt aandachtig toe

Antwerp is maandag ook met de trainingen begonnen. Ook bij The Great Old zijn er nog heel wat vraagtekens, want de kern is nog niet volledig. Het valt ook af te wachten wie er gaat terugkeren.

Antwerp begon uiteraard zonder Didier Lamkel Zé na zijn haarpigmentatieverhaal. Ook Dino Arslanagic ontbrak, want normaal verlaat de centrale verdediger de club ook. Steven Defour is ook nog een onzekerheid, net als Mbokani. Jean Butez trainde ook nog niet mee. Hij moest zijn medische testen nog afleggen en sluit normaal gezien morgen aan.