OFFICIEEL: Mbokani verlengt bij Antwerp

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar het is zover: Dieumerci Mbokani speelt ook volgend seizoen voor Antwerp. Dat maakte de Great Old donderdagavond laat bekend.

"Antwerp is altijd mijn eerste keuze geweest voor een verlengd verblijf", reageert de topschutter van de Jupiler Pro League kort op zijn verlenging. Mbokani (34) wilde initieel enkel bijtekenen voor twee seizoenen, wat Antwerp niet zag zitten. De Congolees deed water bij de wijn en tekende een contract voor een extra seizoen op de Bosuil. De Congolees was afgelopen seizoen andermaal van levensbelang voor Antwerp, met 18 goals en 7 assists in de Jupiler Pro League. Topschutter Dieumerci Mbokani verlengt contract op de Bosuil! 🤝✍️❤️



“Antwerp is altijd mijn eerste keuze geweest voor een verlengd verblijf. Ik kijk enorm uit om snel aan te sluiten bij de groep.” pic.twitter.com/mhMd5Sn7JD — Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 25, 2020