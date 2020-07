Refaelov over nieuwe samenwerking met Leko: "We hebben hetzelfde doel: winnen, winnen, winnen!"

Bij Club Brugge werkte het niet tussen Ivan Leko en Lior Refaelov omdat de Kroaat vond dat het elftal niet in balans was met Refaelov tussen de lijnen. Bij Antwerp ontmoeten ze elkaar opnieuw, maar deze keer zal het anders verlopen, beweert de Israëliër.

Refaelov heeft er een goed oog in. "De dag dat Ivan hier tekende, spraken we met elkaar. Alles wat niet werkte in Brugge, ligt achter ons. We forget about the past. Er komt niks goeds van naar het verleden te kijken, zeker in voetbal. Dit is een nieuwe start. Een leeg blad. Ivan rekent op mij en ik zal mijn best doen om hem blij te maken", zegt hij in HLN.

"We willen allebei tonen dat we het samen kunnen. Luciano is ervan overtuigd dat Ivan Antwerp naar het next level zal brengen, de voorzitter ook. Alleen als wij, de spelers, meegaan in zijn beleving en echt ook zélf geloven in zijn manier van werken, zal dat lukken. Ivan werd kampioen en tweede met Club: hij heeft bewezen dat het werkt. Hij en ik zijn hier met hetzelfde doel. Winnen, winnen, winnen."