Overrompeling op de Bosuil, meer dan 2 uur aanschuiven gisteren: "Iedereen mist de Bosuil"

"Iedereen mist duidelijk de Bosuil!", zette Antwerp in een Facebook-post, samen met een foto van de wachtrijen voor het secretariaat. De wachtrijen om het nieuwe abonnement te komen afhalen liepen op tot meer dan twee uur. "Er is nog tijd genoeg", laat The Great Old weten.





