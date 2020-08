FC Transfervrij - Deze 'voorhoede van vijf' in de aanbieding

Elke jaar zijn er spelers die bij het begin van de competitie nog geen club hebben gevonden en dat zijn er nu meer dan ooit. In deze reeks gaan we per positie kijken naar spelers die vorig jaar aan de slag waren in 1A of 1B en nog geen nieuwe club hebben. Afsluiten doen we met deze voorhoede van 5.

Hervé Kagé Beginnen doen we met de meest onvoorspelbare. Op een begenadigde dag draait hij elke verdediger tureluurs. Alleen kan hij dat niet elke week. Dat, en zijn leeftijd (31), is wellicht de reden waarom Kortrijk zijn contract liet aflopen. Er zijn vast wel nog clubs in 1A of 1B die een supersub of een ervaren winger kunnen gebruiken... Het zou zijn zesde Belgische club kunnen worden, na eerdere passages bij Genk, Gent, Charleroi en Union. Dylan De Belder Hetzelfde geldt voor De Belder, die het shirt van Mons, Waasland-Beveren, Lommel, Lierse en, meest recent, Cercle Brugge droeg. Zijn laatste topseizoen dateert alweer van 2016/17, toen hij voor Lierse meer dan twintig goals maakte in 1B. Misschien is hij wel dé spits die een 1B-club aan promotie kan helpen... Jens Naessens Ook hij vertoeft al enkele jaren in 1B. Naessens, in 2013 nog bijna de kampioenenmaker van Zulte Waregem, is een van de vele jongens die geen nieuw contract kreeg bij KSV Roeselare. Op zijn 29e zou het nog wat vroeg zijn om te stoppen natuurlijk... Joseph Akpala Al wel op leeftijd, maar nog heel veel goesting: Joseph Akpala (33). De topschutter van 2008 had graag een nieuw contract gekregen bij KV Oostende en wordt nu genoemd bij Deinze. Toonde de voorbije seizoenen dat hij niet verlegen zit om een extra inspanning te doen, maar de snelheid en het scorend vermogen van 'Joske' zijn misschien niet meer wat ze ooit geweest zijn. Kevin Mirallas Antwerp haalde hem vorig seizoen met grote trom binnen, maar zijn stempel drukken op de Bosuil kon hij nooit. De club die Mirallas dit seizoen een kans geeft, weet wel dat ze een gemotiveerde aanvaller binnenhalen. In oktober wordt hij er 33 en hij zou nog graag met de Rode Duivels naar een groot toernooi trekken.