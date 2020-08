Hernán Losada vond het een indrukwekkende prestatie van zijn ploeg: "Zeer tevreden over onze start in 1A"

Beerschot heeft indruk gemaakt tegen Zulte Waregem. De promovendus haalde het met 3-1 van Zulte Waregem, dankzij een sterke collectieve prestatie en een uitmuntende Holzhauser. Hernán Losada was dan ook zeer tevreden.

Hernán Losada gaf op de persconferentie na de wedstrijd zijn analyse. "We hebben vanaf minuut één gespeeld om te winnen. Het is een verdiende overwinning op basis van de kansen. Zulte Waregem kreeg één echte kans en het was meteen ook een doelpunt", aldus Losada.

"Na de regenpauze gingen we vol op zoek naar een derde doelpunt. Het was indrukwekkend om te zien hoe mijn ploeg hoog druk kon blijven zetten op het einde van de wedstrijd. Ook op mentaal vlak zit het uitstekend, want onze tegenstanders (KV Oostende en Zulte Waregem) komen twee keer op gelijke hoogte en twee keer trekken we het nog naar ons toe. Volgend weekend wacht met Club Brugge een nieuwe tegenstander en een nieuwe uitdaging, maar we gaan niet over het klassement praten. We kunnen zonder druk afzakken naar Club Brugge", legde Losada uit.