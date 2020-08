Wat mogen we nog verwachten van Victor Vazquez? Collega's kijken reikhalzend uit: "Kwaliteitsinjectie"

Tegen KV Kortrijk nog geen spoor van Victor Vazquez bij KAS Eupen. Maar bij de Oostkantonners verwachten ze veel van de ervaren Spanjaard.

Victor Vazquez speelde al geen wedstrijd meer sinds 9 november, bij zijn toenmalige Qatarese ploeg Umm Salal. Maar de ex-speler van Club Brugge heeft natuurlijk de vista en de techniek om - eens hij terug helemaal klaar is voor de strijd - nog mooie dingen te laten zien.

De 33-jarige Spanjaard zal voor het verschil moeten zorgen bij Eupen, want op het middenveld ontbrak het de voorbije weken soms aan een beetje genialiteit, een extra touch. Het spel is zeker niet slecht, maar de punten volgen nog niet uit de dominantie die er was tegen Leuven en Kortrijk.

Kwaliteitsinjectie

"Victor zal alles geven, want hij is een echte prof. Hij kan ook op de flank of als tweede spits worden uitgespeeld, dus we kunnen met al onze aanvallend ingestelde personen schuiven op verschillende posities", blikt coach Benat San José alvast hoopvol vooruit.

En ook Jens Cools is blij met de komst van de Spanjaard: "Natuurlijk, hij is een serieuze kwaliteitsinjectie en een speler die die laatste pass kan geven. We gaan met vertrouwen naar het duel tegen STVV."