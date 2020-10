Marc Brys ging met de grove borstel door de A-kern van OHL: trainer geeft tekst en uitleg

Vorige vrijdag greep Marc Brys drastisch in. De trainer van Oud-Heverlee Leuven had na de zomermercato meer dan voldoende spelers in de rangen en besloot om er enkele uit de A-kern te zetten, waaronder jongens als Perbet, Van Hyfte, Keet en Croizet.

Ook Limbombe, Tucic en Borges trainen voorlopig niet meer mee met de A-kern. Die werd veel te ruim, waardoor de trainingsomstandigheden niet optimaal waren volgens Marc Brys. "We willen op training op een kwalitatieve manier werken en dat kan niet met 40. Daarom is de groep in twee gesplitst", legde de coach van OHL uit aan Het Nieuwsblad.

Een van de redenen voor die grote kern is de lange onduidelijkheid of de club nu in 1A of 1B zou aantreden. In zo'n ruime kern kan je niet iedereen tevreden houden en aan sommige jongens werd meegedeeld om een andere club te zoeken. "We zijn gegijzeld door die kwestie rond de competitieformule. Uiteindelijk heeft alleen Keita gezocht naar een andere club."