Vanderhaeghe legt overduidelijk pijnpunt bloot: "Ze hebben ons een penalty moeten geven zodat we konden scoren"

KV Kortrijk heeft zichzelf toch te kort gedaan. De wedstrijd had er heel anders kunnen uitzien als ze één van hun kansen in de eerste helft hadden afgemaakt. Dat besefte ook trainer Yves Vanderhaeghe.

Dat Kortrijk genoeg kansen had om meer te scoren, was duidelijk. "Onze afwerking was nul!", zuchtte Vanderhaeghe. "Ze moesten ons een penalty geven zodat we konden scoren. We speelden een groot deel van de match op de helft van Anderlecht, maar we toonden soms te veel respect."

Toch wou hij het verlies niet dramatiseren. "We moeten blij zijn met de veertien punten die we hebben. We hebben geen grote kern en moeten met veel geblesseerden afrekenen. Ik heb Vincent ook gefeliciteerd na de match en ik wens hem veel succes."