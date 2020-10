Hans Vanaken snapt richtlijnen voor penalty's niet goed: "Deze nederlaag ligt aan onszelf"

Door de plek op de bank voor Ruud Vormer droeg Hans Vanaken het grootste gedeelte van de wedstrijd in Leuven de aanvoerdersband. Hij kon zijn team niet naar de overwinning loodsen. Vanaken betreurde vooral de gemiste kansen, en de penalty die Club tegen kreeg.

Het moet voor de Club-spelers niet simpel geweest zijn om de emoties te beheersen, want het gevoel was dat er veel meer in zat in deze wedstrijd. "Het klopt dat het een frustrerende avond was, vanwege verschillende factoren", analyseerde Vanaken. De voornaamste factor was het gebrek aan efficiëntie. "We moeten gewoon de kansen afmaken."

OHL heeft er inmiddels al wel een patent op om de grote ploegen een hak te zeggen. Dat de Leuvenaars een enorme verdienste hadden aan het resultaat, wilde Vanaken niet zeggen. "Je kan over OHL zeggen wat je wil, deze nederlaag ligt aan onszelf."

Vergelijking met strafschopgeval in Luik

Voorts eisten ook enkele scheidsrechterlijke beslissingen weer de aandacht op. "We krijgen voor de tweede week op rij een lichte penalty tegen. Ik word ook in het strafschopgebied aan mijn truitje getrokken. Waarom is dat geen penalty en het geval met Vanheusden tegen Standard dan wel? We weten het niet, er zijn weinig richtlijnen over."