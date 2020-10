Kompany houdt weer pleidooi richting refs: "Ik pleit voor voetbal waar spelers met elkaar in strijd kunnen gaan"

Veel impact had het niet op de wedstrijd, maar de penalty die KV Kortrijk op het einde van de partij kreeg, zorgde toch weer voor commotie. Niemand begreep waarom juist die strafschop werd toegekend.

Achter ons hoorden we Peter Vandenbempt overtuigd roepen: "Nee, geen penalty, die kan hij niet toekennen." En even later: "Hij geeft hem toch! Dit snappen we niet." Niemand kon het uitleggen, want Josh Cullen trapte de bal weg vooraleer hij botste met De Sart. Lardot wees resoluut naar de stip en blijkbaar moet de VAR dat bevestigd hebben. Vincent Kompany verloor voor het eerst sinds lang zijn 'cool' voor zijn dugout.

"Mijn reactie heeft mijn mening ook wel wat vertaald", klonk het. "Maar ik doe dat niet graag. Het was puur emotie. Ik moet zelf nog wat wennen aan mijn rol. Vergeet niet dat ik niet zo lang geleden in een competitie speelde waarin dit soort acties met applaus werden onthaald."

Kompany heeft het eerder al aangegeven toen Sambi Lokonga rood kreeg op Brugge: hij vindt dat de refs meer moeten laten doorgaan. "Ik pleit voor voetbal waar spelers met elkaar in strijd kunnen gaan. Eens hard tegen elkaar botsen, daar is niks mis mee. Ik ga niet in op scheidsrechterlijke beslissingen. Maar ik vind dat het spel te veel wordt stopgezet voor banale dingen."