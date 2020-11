"Van Crombrugge is momenteel de beste doelman van België"

Hendrik Van Crombrugge ontpopt zich ook dit seizoen tot ware puntenpakker voor RSC Anderlecht. Ook Filip Joos heeft dat gezien.

Hendrik Van Crombrugge was vorig seizoen al één van de absolute sterkhouders bij RSC Anderlecht. Ook dit seizoen staat de doelman garant voor een pak extra punten.

Hij houdt Anderlecht telkens opnieuw in de wedstrijd”, heeft ook Filip Joos gezien in Extra Time. “Ik denk dat hij op dit moment de beste doelman in België is.”

Simon Mignolet is intrinsiek wellicht nog beter dan Hendrik Van Crombrugge, maar...

“Simon Mignolet is intrinsiek wellicht nog beter”, besluit Joos met een vergelijking. “Maar op basis van prestaties zet ik Van Crombrugge momenteel een trapje hoger.”