Spektakel op de Belgische velden en Leko vs 'leidersangst', flauwe derby, naïef Anderlecht en zwak Gent

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Spanning en sensatie

Het momentum ging de ene en dan weer de andere kant op. Zes goals en nog kansen voor meer doelpunten, met ook nog een onbegrijpelijke misser van Nicholson onder meer.

Ja, KV Mechelen en Charleroi maakten meer dan een klein beetje indruk. Normaal gezien spreek je dan over de wedstrijd van het weekend of van de maand.

Spanning en sensatie in het kwadraat

Hold my beer, dachten ze bij Beerschot en KV Kortrijk. In het Guldensporenstadion barstte een wedstrijd los met in totaal - hou u vast - 45 kansen!

Dat er 'maar' tien in het mandje gingen was dan nog bij gratie van de doelmannen. Ongezien, de 5-5 was er eentje die we als vooroorlogs kunnen beschouwen. Genieten!

Den Antwerp

Ivan Leko heeft wat neergezet bij Antwerp. Het resultaat tegen Standard was er dan wel niet, maar het spel des te meer.

Het begint te draaien bij Antwerp en dus kunnen we ons misschien de komende weken en maanden nog wel aan een en ander verwachten.

FLOP

Leidersangst?

Het was toch een beetje opvallend dit weekend. Zowel Charleroi, Beerschot, Standard of Antwerp hadden uitzicht op de leidersplaats en weigerden die uiteindelijk stevig te grijpen met een overwinning.

Bij de Zebra's en De Mannekes liep het in het slot mis (zie boven), Antwerp en Standard hielden elkaar op gelijke hoogte. Club Brugge kwam uiteindelijk naast Charleroi door wél te winnen in Oostende, al was ook dat niet met overschot.

Flauwe derby

Theo Bongonda was in een begenadigde dag, maar na de Vlasico vorige week was nu ook STVV - Genk zonder publiek echt niet zo leuk om naar te kijken.

Het blijft een beetje een gemis en we zullen de supporters mogelijk nog een tijdje moeten missen. Jammer, maar helaas.

Gent - Anderlecht

Vincent Kompany verloor met zijn Anderlecht voor de vijfde keer in het slot van de wedstrijd punten en dat begint pijnlijk te worden.

Maar de Buffalo's van hun kant lieten weer bijzonder weinig zien. En zo blijven ze toch een beetje in de hoek zitten waar de klappen vallen.