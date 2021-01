Debat van de week: Dit is de Gouden Schoen 2020! (En wat met de trainerskeuzes van Antwerp en Standard?)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Deze week debatteren we opnieuw erg graag. Geef uw mening!

Vorige week stelden we u de vraag rond de Gouden Schoen 2020. En u stemde zoals wel vaker massaal, waarvoor dank. Uw mening was duidelijk: de Gouden Schoen mag wat u betreft naar Lior Refaelov gaan. Hij kreeg bijna de helft van alle stemmen. Holzhauser volgt op geruime afstand, Mercier maakt het podium vol. Daarmee zijn er dus ook twee spelers in jullie top-3 die voor de coronacrisis nog in 1B speelden. Trainerskeuzes Ondertussen is het jaar 2020 helemaal voorbij. En in 2021 gaan twee topclubs van start met een nieuwe coach. Standard koos voor Mbaye Leye als vervanger van Montanier, bij Antwerp drongen ze aan voor Frankie Vercauteren na het vertrek van Ivan Leko naar China. Zijn zij dé mannen op de juiste plaats, die Standard opnieuw een nieuw elan kunnen geven - met een scorende spits - en de ambitie van Antwerp kan waarmaken, met wie weet een titel? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Zijn zij de juiste man op de juiste plaats? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Leye wel, Vercauteren niet 3% Leye niet, Vercauteren wel 80% Allebei wel 7% Allebei niet 10% Stem Je kan nog stemmen tot 09/01/2021 11:00.