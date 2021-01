Kompany passeert Vlap voor wedstrijd tegen OHL en daarmee lijkt het lot van de Nederlander bezegeld

Zaterdagmiddag moest Michel Vlap nog opdraven met het B-elftal van Anderlecht tegen Lierse. Het is dus geen verrassing dat de Nederlander niet is opgenomen in de selectie van Vincent Kompany tegen OH Leuven.

Ondanks het vertrek van Percy Tau naar Brighton en de blessure van Verschaeren, staat Michel Vlap dus niet eens op het wedstrijblad bij paars-wit. Het is volgens La Dernière Heure een duidelijk signaal van Kompany dat de ex-middenvelder van Heerenveen niet meer in zijn plannen past. De beslissing om hem niet op te nemen zou volgens bovenstaand medium al voor de wedstrijd tegen Lierse gemaakt zijn. De kans is groot dat jeugdproduct Anouar Ait El Hadj, net als tegen KV Oostende, zondagavond opnieuw een plaatsje op het middenveld krijgt. Our squad for #OHLAND. 🟣⚪ pic.twitter.com/KQpy6qVaBi — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 9, 2021





Volg OH Leuven - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.