Statistieken 2020: Club Brugge de ploeg van het jaar, erg verrassende(?) nummer twee binnen België

Het jaar 2020 is helemaal achter de rug, ondertussen is de eerste speeldag van 2021 zelfs al achter de rug. Hoog tijd dus om even terug te blikken op het voorbije jaar. Wie was het team van het jaar in België?

Club Brugge werd kampioen én speelde een aantal punten bij elkaar in de Champions League én bekerde tot in de finale verder. Daardoor speelden ze 39 wedstrijden en daarin haalden ze niet minder dan 73 punten. Geen ploeg in België doet beter. Als we kijken naar de nummers 2 en 3 komen we uit bij teams die ook Europees speelden: Antwerp (64) en Standard (53), met Union vanuit 1B als verrassende vierde misschien over alle competities heen. Ook de vrouwen van Anderlecht - die nochtans niet veel wedstrijden konden afwerken in 2020 - deden het wonderwel: met 43 op 45 staan ze zelfs op de elfde plaats. Hetzelfde kan gezegd worden van Deinze in de amateurreeksen voor het coronavirus toesloeg. Anderlecht verrassend sterk in België Als we enkel naar de prestaties binnen België kijken in de Jupiler Pro League in 2020, dan blijft Club Brugge (uiteraard) veruit de primus. Maar: met Anderlecht krijgen we dan wel een verrassende nummer twee voorgeschoteld - weliswaar met evenveel punten als Genk en Charleroi en op respectabele afstand van blauw-zwart.