Anderlecht-aanwinst Majeed Ashimeru was eerder al (even) actief in België

Majeed Ashimeru, de nieuwste aanwinst van Anderlecht, passeerde eerder al in België. In 2017 maakte hij een proefperiode door bij Tubize, dat toen in 1B uitkwam.

Bij Anderlecht wordt veel verwacht van Majeed Ashimeru, de huurling van RB Salzburg. Maar blijkbaar is het niet voor het eerst dat Ashimeru in België aan de slag is.

DH weet immers dat de Ghanese middenvelder in 2016 geopereerd werd aan de knie. Na de revalidatie ging Ashimeru in juli 2017 op proef bij AFC Tubize. Hij liet een goede indruk na, maar vertrok plotseling met de noorderzon. Het was RB Salzburg dat de Ghanees een maand later oppikte, om hem meteen uit te lenen.

Ashimeru zit overigens nog niet in de paars-witte selectie voor de competitiewedstrijd van vrijdag, tegen Eupen.