Defensieve zorgen voor Brys en nadenken over Schrijvers: "Wij spelen niet met een schaduwspits of een echte tien"

Marc Brys zit met defensieve zorgen voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem. Drie centrale verdedigers vindt hij amper na de schorsing van Pierre-Yves Ngawa.

“Heel erg jammer dat we Pierre donderdag moeten missen tegen Zulte Waregem. Ik vond hem erg sterk spelen de voorbije weken", aldus Brys, die de rode kaart nog altijd niet begrijpt. “Ngawa voerde een perfecte, verdedigende actie uit. Hij speelde de bal met links en raakte de speler daarbij niet.”

Ook Kotysch is nog buiten strijd en Benkovic mist matchritme. Yan Aguemon zou dan weer een optie voor zondag zijn. Kehli traint intussen weer en Duplus zit in Dubai aan zijn revalidatie te werken.

Wel heeft Brys de beschikking over Siebe Schrijvers.“Ik ben blij over zo’n offensieve, slimme speler te kunnen beschikken. Hij brengt techniek, snelheid en beweging in de ploeg. Op Sint-Truiden viel hij meteen op met zijn goeie passing. Met zijn loopacties en infiltraties vormt hij een extra wapen voor ons. Ik moet wel nog eens nadenken waar ik hem het beste kan inpassen in het team, want wij spelen niet met een schaduwspits of een echte tien.”