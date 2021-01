Blauw-zwarte machine nu echt op volle toeren: kloof groeit week per week, nu al twaalf(!) punten, wie houdt ze van titel?

Een week geleden maakten we al eens iets over de groeiende kloof van Club Brugge op de rest, ondertussen is het alleen maar 'erger' geworden. Is de spanning nu al uit de competitie of mogen we nog op iets hopen?

Simon Mignolet verwoordde het rond kerstdag al profetisch: "We moeten met niemand rekening houden, maar zelf zoveel mogelijk punten proberen te pakken. Hoe meer punten we bij elkaar sprokkelen, hoe meer punten de andere ploegen moeten pakken."

Ondertussen leeft het gevoel bij Ruud Vormer en co steeds meer: "Wij kunnen enkel onszelf van de titel houden." De match tegen KRC Genk was exemplarisch. De bezoekers waren goed, heel goed zelfs. Maar toch konden ze geen puntje rapen - laat staan drie - in Jan Breydel.

Mini play-offs

De kloof is zo ondertussen twaalf punten geworden, met nog elf speeldagen voor de boeg. Toegegeven: er komt nog Europees voetbal voor blauw-zwart en dat kan misschien nog wat puntjes kosten. En er is de obligate puntendeling voor de start van de play-offs.

Maar: er zijn ook maar zes wedstrijden in die play-offs, want dit seizoen met vier in plaats van zes ploegen uitgevochten. En dus zijn er ook maar achttien punten in plaats van dertig meer te verdienen in de play-offs, dat kan een rol spelen.

Als we kijken naar de evolutie binnen de competitie dit seizoen, dan merken we op dat er al heel wat gebeurd is. Waasland-Beveren (SD1), Beerschot (SD2, 3 en 13), Charleroi (SD4, 5, 6, 7, 8 en 11), Antwerp (SD10) en Genk (SD15, 17 en 18) stonden dit seizoen al op kop van de rangschikking.

Verder was het blauw-zwart aan de leiding. Vroeg in het seizoen stonden ze zes punten in het krijt bij Beerschot en Charleroi, pas later namen ze over en slechtst de laatste drie weken hebben ze echt voor zichzelf voor het eerst een kloofje geslagen én die ook fel uitgebouwd.