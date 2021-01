KV Kortrijk reageert met hilarische tweet op open brief van Essevee

Zulte Waregem kwam vanmiddag met een open brief aan de supporters over de slechte toestand van het veld. KV Kortrijk reageerde op Twitter met een kwinkslag op die brief.

Het veld van Essevee ligt er de voorbije weken niet al te denderend bij. De club kwam deze middag met een open brief aan de supporters om wat uitleg te geven. Reden is een schimmelziekte. In de brief verwijst Essevee naar het reglement dat zegt dat er eventueel uitgeweken kan worden naar een ander stadion binnen de dertig kilometer. En daar reageerde KV Kortrijk op Twitter op met een hilarische tweet... Sorry mannen, ons Guldensporenstadion ligt net te ver... ūüė© https://t.co/HhKR81CVXD pic.twitter.com/B1De74S0e1 — KV Kortrijk (@kvkofficieel) January 26, 2021