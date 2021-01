Beiranvand droomt van transfer: "Van hier ga ik naar een van de beste clubs ter wereld"

Alireza Beiranvand is de keeper van Royal Antwerp FC. De Iraniër hoopt om van bij The Great Old een absolute toptransfer te realiseren.

Nochtans verliep zijn passage bij Antwerp niet helemaal zoals gewenst. Hij kreeg het zelfs hard te verduren onder Leko die zeer hard op hem reageerde. “Ik was mentaal gebroken door die uitspraken. Een coach is als een vader, dan is zo’n uitspraak een grote mentale opdoffer”, zegt Beiranvand aan HLN. Beirandvand vergelijkt de situatie met Iker Casillas en Mourinho. “Hij zette hem er ook naast. Maar die dingen gebeuren soms. En ergens wist ik dat ik vroeg of laat mijn kans zou krijgen. Ik heb nooit getwijfeld aan mezelf. Geen moment.” Spijt van voor Antwerp te kiezen heeft hij dan ook niet. Hij is blij in Europa te spelen, maar hoopt ook op een droomtransfer. “Ik ben niet naar hier gekomen om hier te blijven voor de rest van mijn leven. Van hier ga ik naar een van de beste clubs ter wereld, je zal wel zien.”





