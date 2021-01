Strijd om jonge Willem II- Belg barst los: 'bod KAA Gent geweigerd, ook Club Brugge toont interesse'

KAA Gent is deze transferperiode op zoek naar een aanvallende middenvelder. Het toonde concrete interesse in Mike Trésor Ndayishimiye, de jonge Belg van Willem II. Het bod van 3 miljoen euro werd door de Tilburgse club meteen van tafel geveegd, ook de speler had geen zin in deze overstap

Willem II beleeft een teleurstellend seizoen en staat pas op een voorlaatste plaats in de Eredivisie. Deze zomer vroeg het nog 7,5 miljoen euro voor hun goudhaantje, maar clubs kunnen Mike Trésor ondertussen al voor 4,5 miljoen euro overnemen. De 21-jarige aanvallende middenvelder had geen zin in een avontuur in de Ghelamco Arena, momenteel geniet hij volgens Het Nieuwsblad nog interesse van Club Brugge, maar ook Ajax en Wolfsburg knopen de gesprekken aan met de Belgische belofte-international. In de zomer van 2018 zag Mike Trésor zijn contract bij paars-wit niet verlengd worden, dus trok hij de grens over naar NEC. Daarna koos hij voor Willem II. Hij trof al 12 keer raak, en deelde 13 assists uit in 45 wedstrijden voor de Tilburgse club.