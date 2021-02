Mata legt uit hoe leuze 'This Is Quality' eigen leven is gaan leiden: "Dat had ik toen totaal niet verwacht"

'This Is Quality.' De leuze is sinds een tijdje een eigen leven gaan leiden bij Club Brugge. Het was Clinton Mata die ermee op de proppen kwam. Maar hoe is dat precies gegaan?

Tijdens de virtuele titelviering van Club Brugge was Clinton Mata gelegenheids-dj. De flankverdediger had een wit shirt aan met de leuze ‘This Is Quality’ op de borst. Sindsdien is dat shirt zelfs te koop in de blauw-zwarte fanshop.

“Die uitspraak is op een geheel eigen wijze ontstaan”, lacht Mata in Het Laatste Nieuws. “Leko zei eens in de kleedkamer: ‘Com’on Mata, wake up! Give me quality!’ Vervolgens heb ik die zin eens gebruikt na een zege toen een camerafilm me aan het filmen was.

Eigen leven

Op dat moment had Mata niet door dat het zinnetje een eigen leven zou gaan leiden. “Ik had nooit gedacht dat zo’n quote zo zou beginnen leven. Het is gek hoe de mensen me beschouwen.” (lacht)