Harde Boskamp: "Waarom moet Kompany tijd en krediet krijgen?" en "Als ik zo hard klink, is dat omdat ik zo hou van deze club"

RSC Anderlecht probeert zich dit seizoen met alle macht te plaatsen voor play-off 1. Of dat zal lukken? Dat is nog maar de vraag. Johan Boskamp is alvast kritisch voor Kompany en 'het proces' - dat is wél duidelijk.

"Ik te kritisch voor Kompany? Neen, jij hemelt hem op", aldus Johan Boskamp in Het Laatste Nieuws. "Waarom verdient hij tijd en krediet? Omdat hij Kompany is?" "Vijftig jaar geleden was de concurrentie in België jaloers op Anderlecht. Nu haalt Kompany spelers uit de database, om ze drie maanden later weer door te sturen." Vincent Guardiola "Als ik in Nederland kom, vragen ze me hoe dat godverdomme zit met Anderlecht. Ze noemen hem er Vincent Guardiola." "Wel, het voetbal van Manchester City dat Kompany voor ogen heeft, dat zal er binnen vier-vijf jaar pas zijn ook gezien de financiële situatie van de club. Als ik zo hard klink, is het mischien omdat ik zo hou van deze club."