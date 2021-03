Defour kent de weg op de Bosuil én weet wat Antwerp nodig heeft om ultieme stap te zetten: "Dat is nu hét werkpunt"

Steven Defour draagt anno 2021 het shirt van KV Mechelen. De voormalige Rode Duivel zit dus in een ideale positie om de Belgische competitie te analyseren. Vooral van één van zijn voormalige werkgevers verwacht hij die ultieme stap.

Ook Steven Defour heeft gezien dat Club Brugge op alle vlakken een straatlengte voorsprong heeft op de rest van het Belgische peloton. “En net omdat alles daar duidelijk is. Ze doen de juiste dingen, trekken de juiste spelers aan én durven investeren in de ploeg. Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe zijn nooit afgeweken van hun lijn. Al is de voorsprong ook zo groot omdat de concurrentie gefaald heeft.”

“Al verwacht ik dat Antwerp FC de komende seizoenen tot de G5 zal behoren”, aldus Defour in Het Laatste Nieuws over één van zijn voormalige werkgevers. “Zeker met het nieuwe stadion en de jeugdacademie. Want dat is nu het werkpunt: jeugdspelers laten doorstromen naar het eerste elftal."