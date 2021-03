Pech voor middenvelder Antwerp: net terug van lange blessure en nu opnieuw in de lappenmand, ook Mbokani mist topper tegen Club Brugge

Pech voor Sander Coopman. De middenvelder van Antwerp was nog maar net hersteld van een knieblessure en nu heeft hij een verrekking opgelopen in de hamstrings. Hij is er, net zoals Dieumerci Mbokani, niet bij tegen Club Brugge.

Dit weekend speelt Antwerp de topper op het veld van Club Brugge, maar de ploeg zal het zonder Sander Coopman moeten doen. De middenvelder was nog maar net terug na een knieblessure, maar nu heeft hij een verrekking opgelopen in de hamstrings. Volgens Het Laatste Nieuws kan Frank Vercauteren ook niet rekenen op Dieumerci Mbokani en Abdoulaye Seck. Beide spelers zijn geschorst. Daarnaast is ook Jérémy Gelin er niet bij tegen Club Brugge.





Volg Club Brugge - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (21/03).