Ceulemans begrijpt dat Lang Jong Oranje boven de eerste ploeg zet: "Lang kan op dat EK echt doorbreken"

Na de selectie van Club Bruggespeler Noa Lang voor Jong Oranje kwam er heel wat commotie. Vele fans van het Belgische voetbal vonden dat Lang een plek verdiende in het eerste elftal van Oranje. De flankaanvaller van Club komt nu naar buiten met een reactie op die commotie.

"Ik speel drie wedstrijden met Jong Oranje dan dat ik één of twee keer moet invallen bij de eerste ploeg", vertelt Noa Lang over zijn selectie bij Jong Oranje. De afgelopen week werd er door veel mensen gezegd dat de flankaanvaller van Club Brugge in het eerste elftal van de Nederlanders zou moeten spelen. Dat hij niet geselecteerd wordt voor het eerste elftal vindt hij zelf niet zo een groot probleem: "Het is natuurlijk leuk dat mensen zoveel praten want dat betekent dat je goed bezig bent, maar voor mij is het goed zo".

🦁 Noa Lang verkiest op dit moment een EK met Jong Oranje boven een eventuele invalbeurt bij het grote Oranje. pic.twitter.com/XePdNv2Bh8 — ESPN NL (@ESPNnl) March 23, 2021

Ook Jan Ceulemans, Club-coryfee, begrijpt dat Lang op dit moment liever bij Jong Oranje speelt: "Ik kan me daar wel in vinden, ja. Een EK met de beloften waar je negen kansen op tien steeds in de basis staat is leuker dan gewoon meegaan met de kern van de eerste ploeg, maar weinig minuten maken. Lang kan op dat EK echt doorbreken en dan zullen ze hem wel snel opnemen in de selectie van dat eerste elftal". Zelf stond Jan Ceulemans nooit voor zulke dilemma's: "De situatie lag toen volledig anders. Nederland is nu beetje bij beetje weer een ploeg aan het worden dat op elk groot toernooi zal meespelen. Het België van mijn periode was een lichting van meer vallen dan opstaan, zeker in de beginjaren. Er werd toen twee jaar lang gezocht naar een ploeg en bij wijze van spreken werden er daar ook 50 spelers voor opgeroepen", besluit Jan Ceulemans.