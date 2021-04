Het wordt nog bijzonder spannend: dertien onderlinge duels die van belang kunnen zijn voor play-off 2 en Europese droom

De play-offs zijn dit seizoen flink van aanpak veranderd. Play-off 1 ging van zes naar vier teams, play-off 2 van twaalf naar vier ploegen. En dus is de strijd om die play-off 2 ook zwaarder dan ooit. Want er staat nog veel op het spel voor enkele topploegen.

Geen bezigheidstherapie meer voor heel wat teams uit 1A en 1B na het einde van het reguliere competitie, enkel nog strijd op het hoogste niveau tussen de top-8 van de competitie.

De top-4 maakt het onder elkaar uit voor de titel, de tweede plaats die recht geeft op Champions League-voorrondes en de derde en de vierde plaats. Het nummer 4 speelt waarschijnlijk nog een play-off tegen de winnaar van play-off 2 om het laatste/laagste Europees ticket.

Bikkelharde strijd

En dus is ook de strijd om de plaatsen 5 tot 8 momenteel bikkelhard, want dat is de enige kans om in zes wedstrijden play-off 2 en een barrageduel alsnog voor Europees voetbal te zorgen - al heeft Standard ook nog een kans via de bekerfinale tegen Genk.

Het is opmerkelijk hoeveel rechtstreekse duels er nog zijn tussen de ploegen die allemaal nog aanspraak maken op de plaatsen 5 tot 8. Daarbij moet ook gekeken worden bij de nummers 3 (Genk) en 4 (Oostende), die zeker nog naast de top-4 kunnen grijpen.

Inhaalduel speeldag 31:

Beerschot (44) - Charleroi (41)

Speeldag 32:

Standard (41) - Gent (43)

OH Leuven (45) - Genk (50)

Zulte Waregem (43) - Eupen (40)

Antwerp (54) - Anderlecht (49)

Speeldag 33:

Eupen (40) - Standard (41)

Mechelen (42) - Zulte Waregem (43)

Gent (43) - Charleroi (41)

Beerschot (44) - Oostende (49)

Speeldag 34:

Standard (41) - Beerschot (44)

Antwerp (54) - Genk (50)

Zulte Waregem (43) - Gent (43)

Charleroi (41) - Eupen (40)